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четверг, 31 января, 2019, 9:19 Киев
«Письма счастья» возвращаются? В Киеве завершили установку 7000 камер

Запуск системы автоматической фиксации нарушений может состояться уже вскоре.

Об этом сообщает издание «Твоя машина».

Ранее были приняты необходимые меры для запуска законов; техническая база почти готова. А теперь появилась информация о том, что в столице установили более 7000 камер по распознаванию лиц и номеров.

Сообщается, что камеры могут фиксировать огромное количество нарушений за сутки, поэтому их установка окупится очень быстро.
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автописьма счастьяновости Украины
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