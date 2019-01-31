«Письма счастья» возвращаются? В Киеве завершили установку 7000 камер

Запуск системы автоматической фиксации нарушений может состояться уже вскоре.

Об этом сообщает издание «Твоя машина».

Ранее были приняты необходимые меры для запуска законов; техническая база почти готова. А теперь появилась информация о том, что в столице установили более 7000 камер по распознаванию лиц и номеров.

Сообщается, что камеры могут фиксировать огромное количество нарушений за сутки, поэтому их установка окупится очень быстро.

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