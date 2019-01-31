четверг, 31 января, 2019, 9:19 Киев
«Письма счастья» возвращаются? В Киеве завершили установку 7000 камер
Запуск системы автоматической фиксации нарушений может состояться уже вскоре.
Об этом сообщает издание «Твоя машина».
Ранее были приняты необходимые меры для запуска законов; техническая база почти готова. А теперь появилась информация о том, что в столице установили более 7000 камер по распознаванию лиц и номеров.
Сообщается, что камеры могут фиксировать огромное количество нарушений за сутки, поэтому их установка окупится очень быстро.
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