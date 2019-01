Посол ЕС в России выступил с демаршем в сторону РФ

Маркус Едерер выразил российскому заместителю министра иностранных дел Александру Грушко четкую позицию относительно срочного освобождения украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

«Посол ЕС в России сегодня выступил с демаршем к министру иностранных дел Грушко, повторив позицию ЕС относительно задержания 24 украинцев, захваченных в Азовском море в ноябре», – говорится в сообщении.

the EU's ambassador to #Russia today delivered a demarche to dep FM Grushko reiterating the EU's position on the detention of the 24 Russian captured near the #azovsea in Nov. #Ukraine #Crimea