live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 31.01.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 31.01.19
31 января, четверг
Анонс програми Стежками війни: Кордони інтересів, 31.01.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Кордони інтересів, 31.01.19, о 23.00
31 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 31 января, 2019, 0:50 Мир
Посол ЕС в России выступил с демаршем в сторону РФ

Маркус Едерер выразил российскому заместителю министра иностранных дел Александру Грушко четкую позицию относительно срочного освобождения украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

«Посол ЕС в России сегодня выступил с демаршем к министру иностранных дел Грушко, повторив позицию ЕС относительно задержания 24 украинцев, захваченных в Азовском море в ноябре», – говорится в сообщении.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЕСРоссиявоеннопленныеновости мирапленные моряки
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-31 01:04 :18