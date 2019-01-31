Почти все СИЗО в Украине не соответствуют нормам, – замглавы Минюста Чернышов

Следственные изоляторы в Украине заполнены на 95% и почти все они не соответствуют европейским нормам.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель министра юстиции Вадим Чернышов.

«Почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе. СИЗО заполнены на 95%, это почти уже под завязку», – рассказывает заместитель министра.

Надо строить новые следственные изоляторы, убеждены в Минюсте, и даже предложили государственно-частное партнерство: инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам.

«Желающих не нашлось. Если говорить о Киеве – то это участок рядом с Лукьяновским СИЗО, примерно 3,6 га, и есть несколько участков, на которые мы могли бы перенести это здание. Но инвестор рассчитывает на прибыль. У нас было около 10 переговоров с различными инвесторами, которые интересовались, но не подали своих предложений. По их расчетам, они не выходили на доходность от реализации этих проектов.

В других городах тоже есть подобные проекты, но они пока в подвешенном состоянии – во Львове и в Одессе в частности, отметил Чернышов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.