Оппозиция Венесуэлы тайно встречалась с военными и силовиками

Оппозиция Венесуэлы тайно встречалась с военными и силами безопасности, чтобы договориться о прекращении военной поддержки президента Николаса Мадуро.

Об этом в статье для New York Times написал лидер оппозиции Венесуэлы и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, сообщает Укринформ.

«У нас были тайные встречи с военнослужащими и силами безопасности», – говорится в статье.

Как отметил Гуайдо, вместе со своими сторонниками он обозначил три стратегических пункта в «дорожной карте» на пути к демократии, а именно конец узурпации, переходное правительство и свободные выборы.

По его словам, прекращение военной поддержки президента Мадуро имеет решающее значение для обеспечения смены правительства, и большинство военнослужащих согласны с тем, что страдания страны невыносимы.

Напомним, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали фактическим лидером Венесуэлы ряд государств, в частности США, Канада, Бразилия, Израиль, Колумбия, Парагвай, Чили, Аргентина, Перу и Эквадор. 26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро: или в течение восьми дней он объявит о новых выборах в стране, или ЕС признает Гуайдо временным главой страны. Этот ультиматум Мадуро отверг.

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