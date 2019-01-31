Накануне убийства журналиста Веремия, Крысин встречался с экс-регионалом Иванющенко, – СМИ

Организатор банды «титушок Майдана» и фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин 18 февраля 2014 года встречался с экс-регионалом Юрием Иванющенко.

Об этом сообщает Громадское.

«Организатор банды «титушок Майдана» и фигурант дела убийства журналиста Веремия Юрий Крысин 18 февраля 2014 года около 22:00 встречался с экс-депутатом от «Партии Регионов» Юрием Иванющенко возле отеля «Интерконтиненталь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после встречи Крысин вернулся на перекресток Владимирской-Большой Житомирской и рассказал своим «подчиненным», что у него состоялась встреча «которой он ждал много лет». А потом добавил – «Все хорошо, остаемся на перекрестке».

После этого, как уже установило следствие, произошло убийство Веремия.

Защитник не подтвердил и не опроверг знакомство Юрия Крысина с экс-регионалом Иванющенко:

Напомним: Журналиста Вячеслава Веремия убили в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращались из редакции домой на такси. В центре Киева на машину напали вооруженные неизвестные, вытащили водителя и пассажиров, начали их бить железными прутьями, затем выстрелили в журналиста. Веремий скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Крысин свою вину признал.

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