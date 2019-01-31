ЕС настоятельно призывает усилить давление на Россию, чтобы Павел Гриб получил медпомощь

Представитель Украины при ЕС посол Николай Точицкий проинформировал партнеров в ЕС о критическом состоянии здоровья Павла Гриба и призвал к действиям солидарности с политическим узником Кремля.

Соответствующее сообщение обнародовано на странице Представительства Украины при ЕС в Facebook.

«Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий: Проинформировали партнеров в ЕС относительно критического состояния Павла Гриба. Призываем ЕС усилить давление на РФ с тем, чтобы немедленно предоставить Павлу необходимую медицинскую помощь. Только решительными совместными усилиями сможем спасти его», – говорится в сообщении.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о сверхкритическом состоянии украинского политзаключенного в РФ 20-летнего Павла Гриба и призвала международное сообщество содействовать в предоставлении ему медицинской помощи.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, есть свидетельства того, что, находясь в СИЗО, Гриб приобрел новые сложные заболевания.

Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили работники ФСБ.

По словам родственников парня, у Павла портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью, и он должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

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