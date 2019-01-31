Экс-руководителю «Укркосмоса» сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Детективы НАБУ под руководством САП сообщили бывшему руководителю ГП «Укркосмос» о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«В этот же день внештатному советнику сообщено новое подозрение в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 ч.3 ст.209 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По информации НАБУ, следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 миллионов долларов предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО Южмаш», и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии украинского правительства в размере 292,4 миллиона долларов.

«Ради этого бывший генеральный директор ГП «Укркосмос» по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины – канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp – документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП», – отметили в НАБУ.

В результате этих действий, 8,245 миллионов долларов из полученных компанией внештатного советника, которая зарегистрирована в Республике Кипр, были использованы в собственных интересах подозреваемого.

«В результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь», как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины, однако в настоящее время Кабинетом Министров Украины продолжается обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортному агентству уже уплачено около 6 миллиардов гривен», – добавили в Бюро.

Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам – бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику – о подозрении сообщено в декабре 2018 года.

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