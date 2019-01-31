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четверг, 31 января, 2019, 0:12 Политика
Дело Дубневичей: Холодницкий анонсирует новое представление ГПУ на скандальных нардепов

На этой или в начале следующей недели Генеральная прокуратура повторно внесет представление на снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По мнению господина Холодницкого, претензии, которые выдвинула Генпрокуратура на представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича, не является основанием для его возврата.

«Очень интересная позиция псевдоактивистов, которые кричали, что это представление САП сделало прекрасно, когда об этом стало известно. А когда представление вернули, позиция активистов стала противоположная, что якобы САП специально подготовила некачественное представление. То есть если хорошее, то НАБУ сделало, а плохое это САП», – отметил Холодницкий.

В то же время руководитель САП добавил, что дал распоряжение устранить все недостатки в этом представлении, даже запятые.

«Я уверен, что на этой неделе или в начале следующей, представления на Дубневичей будет повторно внесено ГПУ», – отметил гость программы.

Напомним, что Генпрокуратура вернула в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады от БПП Ярослава Дубневича.

Досудебное расследование схемы хищения средств «Укрзализныци» посредниками, приближенными к братьев Дубневичей, НАБУ сообщало еще в начале 2018 года.

А в начале 2019 года источники в НАБУ сообщили о том, что детективы подозревают депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича в присвоении 93,2 млн гривен филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» во время поставки товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

Впоследствии двум помощникам народного депутата сообщено о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО «Укрзализныця».
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братья ДубневичиHARD с ВлащенкоНазар Холодницкийновости Украиныновости политики
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2019-01-31 01:04 :10