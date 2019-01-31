Бутусов: Для многих украинцев независимая от Москвы политика перевешивает любые другие риски

Украина только сейчас проводит политику, полностью независимую от Москвы. Для многих такой курс государства перевешивает любые другие риски. Ведь целый ряд граждан очень долго жили мечтой о Независимой Украине, поэтому сейчас боятся, что с этой мечтой что-то может произойти.

Такое мнение в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK высказал журналист Юрий Бутусов.

Он подчеркнул: нынешняя предвыборная кампания Петра Порошенко является на много менее публичной, чем предыдущая – в ней практически нет публичных обещаний либо конкретных гарантий.

«Интересно ли будет слепо довериться человеку, который, в принципе декламирует прежде всего правильные внешнеполитические цели? Они действительно необходимые и важные для нашего государства. Евроинтеграция и интеграция в НАТО –правильные идеи», –считает Бутусов.

Кроме того, он отметил, что не видит, что Порошенко вводит в публичный дискурс и мобилизует своих сторонников.

«Я вижу тихую работу по построению сетей на местах. Проводятся мотивационные курсы и уже там, непосредственно в аудитории сторонников Президента, им объясняют логику. Однако такого общенационального диалога Президент не выстраивает, чтобы не нарываться на критику», – считает журналист.

В то же время Бутусов убежден: для многих людей понятие Независимости Украины заключается не только в вопросах функционирования государства.

«Для многих это имеет и большое культурное значение, это такая личная рана. Порошенко первый президент, который проводит независимую от Москвы политику», – считает эксперт.

Ведь, по его словам, даже при правлении Виктора Ющенко мы не были независимым государством. Мол, тогда Украина полностью контролировалась Российской Федерацией, которая даже сейчас имеет серьезное влияние.

«И независимую политику мы проводим только сейчас, именно поэтому возникла война. Это наглядное доказательство. Поэтому для многих внедрение независимой политики значительно больше весит, чем любое другое. Многие люди так долго жили мечтами о независимой Украины, что сейчас они очень боятся, что с этой мечтой может что-то случиться, этот риск есть у многих», – подчеркнул Юрий Бутусов.

Как сообщалось ранее, во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Порошенко отметил: мир в Украине –безоговорочное признание Москвой украинского права идти своим путем.

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