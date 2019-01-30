Зимний сад во Львове

Недалеко от центра Львова уже более чем сто лет работает Ботанический сад, принадлежащий Львовскому национальному университету имени Ивана Франко. Сюда не попадешь когда-либо, а только в День открытых дверей... А сейчас, заходя в сад с мороза зимней улицы, чувствуешь лето: пальмы, маленький оазис – бассейн... И будто сладкое тепло окутывает.

ИA ZIK предлагает благодаря этому репортажу виртуально наведаться в Ботанический сад зимой – послушать о колекции растений, которые родились еще в начале XX века...

Фото: Николай Тыс/ZIK

Старинный сад

Более ста лет назад в довоенном Львове, в 1911 году, белзкий воевода Игнатий Цетнер основал декоративный сад Цетнеровка (нынешняя улица Черемшины, – ред.), на основе которого в дальнейшем создали новую часть ботанического сада Львовского национального университета имени Ивана Франко.

По архивным документам, на протяжении 1923-1939 году коллекция ботанического сада росло: число сортов и разновидностей растений достигало более 850 видов. Но во время Второй мировой войны погибла львиная часть коллекции.

В 1945 году, когда закончилась война, власть начала работу по восстановлению сада. Все началось с расширения территории за национализированы участки, ранее принадлежавшие львовскому армяно-католическому епископу Богдановичу – только представить: вся тамошняя территория – это были песчаные склоны, покрытые травами и кустарниками и естественным лесом из бука и граба. И одновременно с этим «освоением» территории пришли в упадок живописные пруды, которых здесь было несколько, а уже в 1970-х годах на месте всей флоры построили оранжерею.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Сейчас, когда гуляешь по огромной оранжерее, чувствуешь некий «фен-шуй»: заходя внутрь пластмассового здания, видишь несколько секций – субтропическая и тропическая первыми виднеются на горизонте, а еще дальше видна колоссальная коллекция суккулентов, которыми гордится сад.

По дороге к вожделенным суккулентам мы встречаем госпожу Надежду, которая занимает должность заведующего оранжереи. Уже с первых минут знакомства видно, что перед нами настоящий ботаник: опрятно одетая женщина, держа в руках многоразовые перчатки, уже почерневшие от работы с землей, аккуратно переступает с ноги на ногу, как скоро пробовать вальсировать.

Надежда. Фото: Николай Тыс/ZIK

Спрашивая у Надежды, как она начала свою «ботаническую карьеру», женщина отвечает, что «всю жизнь работает в ботанических садах. Правда, во львовском относительно недавно – более чем 20 лет».

Субтропическая оранжерея

По словам госпожи Надежды, саговик улиткоподобный – это реликты мезозойской эры, которые занесены в Международную Красную книгу. Несмотря на их редкость, каждый ботаник-любитель желает добавить их к своей коллекции: в нашем поясе не увидишь саговика под открытым небом, потому что им не по душе здешний климат, а в субтропических регионах Земли эти растения могут свободно расти.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Саговик принадлежат к семейству хвойных – они же родственники сосен и елей. На них шишек не увидишь – на стволах растут генеративные органы – стробилы, которые делятся с полами (мегастробила – женская, а микростробила – мужская), а еще – растение может быть разнополым, то есть иметь шишечки двух полов на своем стволе.

Саговику, который живет в этом ботаническом саду, уже более ста лет. И несмотря на его зрелый возраст, он еще ни разу не зацвел. Точной причины не знает никто, но есть догадки, что это из-за плохого света, которого не хватает не только ему.

Этот ботанический сад не ограничивается только саговиком улиткокоподобным, над бассейном слегка колышется от сквозняка цератозамия. Она посажена в кадку, чтобы сильно не разрасталась.

Бассейн с рыбками. Фото: Николай Тыс/ZIK

В цератозамии тоже есть мужские и женские генеративные органы. У нее шишечка необычной формы – она на вид, словно развернутый листочек, где на каждой доле размещены по два семенных зачатка (это мужская шишечка, – ред.). Но она тоже не дает семян, хотя цвела несколько раз.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Чтобы образовался плод, должен быть мужской и женский экземпляр шишечки определенного возраста и в определенной фазе развития, чтобы мужская особь сформировала пыльцу, а женская была готова его принять. В природе эти семена переносятся естественным способом – с помощью ветра, животных и насекомых. А в оранжерее так не получится, поэтому здешние ботаники пробовали искусственно оплодотворить женскую шишечку, даже начался процесс завязывания, и потом она обломилась, не дорастая до конца.

А еще дальше, не так далеко от бассейна, виднеется другая цератозамия. Интересно, что для этих растений не существует ограничений по циклам – они могут расти, цвести и завязывать семена, в них нет четкой ритмичности в развитии.

Среди этих «пальмочок» в субтропической зоне виднеется финик канарский – он тоже может быть разнополым как цератозамия и саговик.

Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK

Потом, вспоминая прежний вид ботанического сада – очень холодного и маленького помещения, Надежда рассказывает, что давным-давно ботанические сады Украины планировали обмениваться пыльцой, но не получилось. К счастью, это не стало большой катастрофой для сада университета, поскольку он получает целевое финансирование, и, в случае необходимости, могут выделить средства даже на командировки.

Слово за словом Надежда с легкой грустью на лице начинает рассказывать, что существуют проблемы с кадровым персоналом: молодые специалисты, которые имеют высшее образование и амбиции, на маленькой зарплате долго не держатся. Поэтому весь нынешний персонал – это энтузиасты или молодые ученые, которые работают с перспективой на то, что вскоре будут иметь определенный статус.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Сейчас никто точно не скажет, сколько лет этим растениям-старожилам, ведь людям удалось спасти растения, но архива – нет, а о том, откуда родом эти растения – тайна для всех. Например, агатис, который попал одним из первых в эту коллекцию, видимо, был подарен экипажем научно-исследовательского судна, которое плавало в Австралию.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Тропическая зона

Далее после субтропической зоны Надежда ведет к тропической, чтобы рассказать о «двухэтажной» комнате, где на первом этаже высокие пальмы, а дальше – на подступах видны суккуленты, которых насчитывается более 600 видов. А на секунду – коллекция этого ботанического сада насчитывает 1500 разновидностей растений.

Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK

Когда заходишь в эту часть оранжереи, сразу бросается в глаза колоссальная пальма, которая стоит посередине зоны, это – финик канарский. На ней видно невооруженным глазом нежизнеспособные плоды, поскольку не имеют семенного зачатка, так как нет пыльцы.

Относительно возраста этого дерева – не известно, и раньше в саду работал профессор ботаники Сергей Волгин, который с уверенностью утверждал, что финику не более 100 лет. Но Надежда предполагает, что может и больше, несмотря на мощный ствол пальмы.

Этот финик – очень агрессивный, поскольку практически завоевал весь свет оранжереи. Рассказывают, что его привезли на гигантском прицепе к оранжерее поздно ночью, чтобы не создавать большие пробки на дорогах днем. На самом деле эта пальма является одним из крупнейших растений, ее высота достигает более 17 метров. А если она и вправду будет расти дальше, то Надежда жалуется, что, возможно, придется срезать или что хуже – отказаться.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Слушая историю пальмочки, я одновременно все время наблюдала за причудливыми кактусами (это те же суккуленты, – ред.), формы которых напоминали и двугорбых верблюдов, и тоненькую пальму, и даже – цветочек, но если смотреть издалека. Когда я подошла ближе, меня удивило, что даже не все из них имеют острые иглы.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Госпожа Надя начала рассказывать сначала про американские цереусы, которые такие же старожилы, как саговики и цератозамии. Один из церусов настолько вырос, что от него отломился ствол. Сейчас его убрали, чтобы не создавал дискомфорт другим представителям флоры.

Впоследствии рассказывая, что кактусы весьма выносливы, ботаник акцентирует внимание на том, что все же их можно убить, если много подливать. То есть враг кактусов и вообще всех растений на планете – это чрезмерный полив. Раздумываете, подливать или нет? Лучше не стоит – растение проживет спокойно один день без воды.

О, чудо! Вдруг увидела цвет алоэ! Как повезло, что мы его застали, ведь оно цветет только один раз в год – зимой. Эти растения (алоэ, – ред.) называют столетниками, потому что растут сто лет и цветут столько же, но в домашних условиях не достичь цветения – невозможно им предоставить необходимый комплекс условий.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Больше – алоэ очень почитаются в Африке: на родине оно считаются символом выносливости – их можно увидеть даже на крышах домов, что якобы защищает жителей от темных сил.

Также в коллекции 600 суккулентов есть 40 агав, родом из Мексики. Эту коллекцию агав считают одной из лучших в Украине.

Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK

Растения-старожилы из умеренного пояса Северного полушария

Покидаем жаркую зону кактусов и направляемся в прохладу умеренного климата. Эта зона – самая маленькая. Видимо, потому, что здешние растения не такие масштабные, как финик канарский или, возьмем чуть меньше, – саговик.

На подставке, где бесчисленное количество вазонов, видны азалии, которые должны уже цвести, и из-за частой непогоды, которая бушует в саду, не захотели. По идее, цвести еще будет, но когда – не известно.

Фото: Николай Тыс/ZIK

«Ценность этих растений в их цветении зимой, ведь таких представителей флоры можно пересчитать по пальцам», – объясняет Надежда.

Также на этом «подносе» растет немало растений, которые являются очень привередливыми, что может в дальнейшем менять ритмичность их цветения. Например, азалии не любят львовскую минерализованную воду и сухой воздух. И чтобы сделать их жизнь более комфортной, работники сада выносят их на лето на улицу, чтобы чувствовали вкус воздуха, а не сидели все время в четырех стенах.

Также неподалеку от азалий растет молочай-колючка, который полностью покрыт шипами.

Фото: Николай Тыс/ZIK

Слушая рассказ о цветах и «колючке», заметила, что крыша в оранжерее новый и до сих пор проводится ремонт в этой части сада. Ходят туда-сюда строители, которые время от времени перешептываются с ботаниками – интересно о чем. И несмотря на их разговоры, в саду царит полнейшая тишина, которая лишь изредка нарушается скрипом входной двери.

***

Узнав много о растений-старожилов, интересуюсь: «часто ли впускают людей в оранжерею?». Надежда с сожалением ответила: «Немного. Сейчас главная наша задача – сохранение коллекции, а не экспозиционная работа».

Заведующая оранжереи отметила, что сейчас очень многие люди интересуются растениями: в Дни открытых дверей здесь и тысячу посетителей можно насчитать.

Некоторые из посетителей, постигнув красоту ботанического сада, передает свои «работы» сюда, чтобы хоть как-то поспособствовать развитию этого сада. Но некоторые на выходе говорят, что это все игрушки, на которые не стоит тратить деньги. И все же, что бы кто не говорил, когда попадаешь сюда, чувствуешь себя, как в кратковременном раю с пальмами, кактусами и одиноким бассейном, который добавляет нотку сказки.

Екатерина Клименко,

ИA ZIK

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