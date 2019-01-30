Зубрицкая: Примерно 80 процентов людей голосует эмоциями

Политика – театрализованная, а настоящие шаги правительства скрывается за занавесом телевидения. В то же время гражданское общество еще не настолько созрело, чтобы задавать неудобные вопросы. Этим, безусловно, пользуются политики.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила кандидат политических наук, доцент кафедры политологии НаУКМА Людмила Зубрицкая.

«В Украине 80 процентов населения голосует эмоциями и не делает рационального выбора. Это дает возможность манипулировать образами, бордами, предложениями женитьбы и тому подобное. Включить мозг и прочитать программу – гораздо сложнее», – говорит Людмила Зубрицкая.

Надо проводить просветительскую деятельность среди населения для того, чтобы люди разбиралась в политике, отмечает доцент кафедры политологии НаУКМА.

«Граждане должны пониматься не просто на обещаниях, а конкретике, чтобы можно было критически подходить к фактам, которые им предлагают», – убеждена кандидат политических наук.

Людмила Зубрицкая отмечает: не только украинцы сначала обращают внимание на картинку, а уже потом на программу кандидата.

«На самом деле, это проблема не только украинцев. Честно говоря, поляризация групп электората существует везде. У нас есть десять процентов избирателей, которые голосуют умом: читают программы, анализируют», – говорит эксперт.

В то же время Людмила Зубрицкая выделяет корень проблемы, которая возникает во время выборов.

«Дело в том, что мы привыкли смотреть на политику, как на шоу. Политика в Украине – театрализованная. Настоящие шаги, которые проводит правительство и власть – за таинственной завесой телевидения. Мы увидели сюжет, но что дошло до людей вследствие законопроекта или еще чего – не знаем», – отмечает кандидат политических наук.

У украинского общества, по мнению эксперта, еще не хватает опыта спрашивать у власти о настоящие результаты работы.

«Гражданское общество еще не настолько развито, чтобы задавать неудобные вопросы. Конечно, политикам это на руку. Обратим внимание на съезды кандидатов в президенты. Я не помню такой помпезности! Политики приглашают известных людей и из Украины, и из-за рубежа», – говорит эксперт.

Все постановки во время политических съездов кандидатов в президенты проходят по принципам телевизионных шоу, отмечает доцент кафедры политологии НаУКМА.

«Вчера было два замечательных шоу, с различными символьными выражениями. Очевидно, это заигрывание с 80 процентами избирателей, которые голосуют эмоциями», – добавляет эксперт Людмила Зубрицкая.

Напомним, что на стиль политических съездов обратил внимание и народный депутат Мустафа Найем. Он считает, что во время вчерашнего форума Порошенко обратился к «путинской» агитации.

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