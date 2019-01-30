Жене известного львовского художника Вадима Аксенова нужны средства на лечение

Жене известного львовского художника Вадима Аксенова, которая болеет, требуется лечение и операция. Средств на это у семьи не хватает, поэтому художник обратился за помощью.

«Собираю средства на исследования и лечение больной жены: 2 МРТ, расширенный анализ крови, возможна дальнейшая операция. Карта ПРИВАТ: 5168 7422 1425 9917 Сейчас работаю на ремонте, но оплата практически ничего не покрывает. Буду благодарен всем! », – написал Вадим Аксенов в Фейсбуке.

Справка.

Аксенов Вадим Юрьевич (29. 11. 1965, Львов) – художник. Член НСХУ (1997). Окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства (1993, преподаватель Ю. Дворник, М. Андрущенко, А. Карпов, Я. Ульгурський). 1990-91 – художник Львовского стеклозавода, от 1993 – преподаватель изобразительного искусства в Львовской средней школе. Персональные выставки – 1997 (Киев, Львов), 1998 (Москва). Творческая индивидуальность художника наиболее полно проявившийся в натюрморте. С эстетикой романтизма творчество Вадима Аксенова связана прежде всего с обожением красоты, поэтизацией идеального «невменяемого» героя, попытками воплотить национальный дух того или другого народа, что, в свою очередь, диктует экспансию цвета.

Живописные полотна серии «Фламенко», в частности «Песня» (1998), созданные под влиянием поэзии Ф. Гарсиа Лорки. Художник творит положительный образ мира и философию оптимизма. Произведения хранятся во Львовском дворце искусств, Музее современного искусства в г. Бильбао (Испания), Музее Соломона Гуггенхейма (Нью-Йорк), Галерее искусств при МИД Франции (Париж).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.