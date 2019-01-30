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среда, 30 января, 2019, 16:04 Общество
Завтра – последний день регистрации на пробное ВНО

В четверг, 31 января, завершается регистрация на пробное внешнее независимое тестирование.

Такие данные приводит Украинский центр оценивания качества образования.

«Завершили процесс регистрации (осуществивших оплату услуг за проведение пробного внешнего независимого оценивания) 96 830 человек», – говорится в сообщении на сайте.

В целом по состоянию на 25 января 2019 года сформировано 278 935 заявок на участие в пробном независимом оценивании.

Для составления теста по украинскому языку и литературе подано 146 849 заявок, математике – 44 680, истории Украины – 35 546, английскому языку – 33 106.

Наибольшее количество регистрационных карточек заполнены лицами, которые проживают в Харьковской (9 241), Днепропетровской (8 439), Львовской (7 743), Одесской областях (7 444) и м. Киеве (6 553).

Более 66 тысяч человек изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам.

Участники пробного внешнего независимого оценивания имеют возможность: ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания; выполнить пробный тест, что соответствует требованиям программ ВНО, характеристике и структуре сертификационной работы внешнего независимого оценивания 2019 года; попрактиковаться в заполнении бланков ответов; научиться эффективно распределять время на выполнение теста; получить правильные ответы и узнать результат тестирования; оценить уровень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.

Пробное тестирование является платным. В 2019 году стоимость пробного тестирования по одному предмету составляет от 132 до 139 грн в зависимости от региона проживания участника.
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ВНОновости Украины
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2019-01-30 17:25 :22