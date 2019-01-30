Из аэропорта «Черновцы» возобновят авиарейсы в Италию и Турцию

Международный аэропорт «Черновцы» имени Леонида Каденюка возобновит с 26 апреля авиарейсы в Италию и Турцию.

Об этом сообщает официальный сайт аэропорта.

«С 26 апреля по 29 сентября текущего года вновь будут осуществляться регулярные авиаперевозки в Бергамо (Италия), а также чартерные рейсы в Анталию с 30 мая по 6 октября. Все авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания МАУ», – говорится в сообщении.

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