Итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-18/19 в Италии

В итальянском Антхольц-Антерсельви завершился шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-18/19.

Этап в Антхольц-Антерсельви по праву считается одним из самых зрелищных и красивых и, как всегда, соревнования получились насыщенными историческими событиями, дебютными победами и яркими моментами, пишет официальный сайт Федерации биатлона Украины. Поэтому вашему вниманию ТОП-5 моментов итальянского этапа борьбы за Большой Хрустальный Глобус.

5. Сборная Франции

Открывает наш хит-парад мужская сборная Франции, которая провела очень сильный этап. В целом французские биатлонисты завоевали 4 медали в Антхольце (1-1-2). В каждой гонке этапа было по четыре представителя топ-10. И стоит отметить также, что четыре спортсмена этой страны находятся в десятке общего зачета Кубка мира.

4. Лаура возвращается!

Лаура Далмайєр, почти на «немецком» этапе показала отличные результаты и доказала – что к Чемпионату мира она подойдет в лучших своих кондициях. 4 место в спринте (где считанными секундами спортсменка уступила Маркете Давыдовой), 2 место в гонке переслідуваня, и в завершение – победа в масс старте! Замечательные результаты, учитывая то, какие разговоры ходили перед началом сезона.

3. Историческая домашняя победа Доротеи Вирер

Лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона, Доротея Вирер, которая финишировала восьмой в спринте, одержала первую победу на домашнем этапе в Антхольце, тем самым став первой представительницей женской сборной Италии, которой удалось победить на домашнем этапе. Это уже шестой личный подиум в сезоне и вторая победа (2-3-1). Гонка преследования стала последней личной гонкой, которая не подчинялась итальянцам.

2. Дебютная победа Кантена Фийона Майя

Кантена Фийона-Майя можно смело назвать экспертом по гонкам с массовым стартом! Три масс-старты – три подиумы! Второе место в Нове-Место, третье в Рупольдинге, и вот – дебютная победа в Антхольц-Антерсельві. Первая в сезоне и первая в карьере. В целом, Кантен провел хороший этап – 7 место в спринте, бронза в преследовании, золото в масс-старте. Как результат – 6 место в общем зачете Кубка мира.

1. Дебютная победа Маркеты Давыдовой

Чистая стрельба и седьмое время на лыжне принесли, еще юниорке, Маркете Давыдовой дебютную победу в спринте на Кубке мира! И хотя в гонке преследования Маркета «откатилась» на 14 место, в масс-старте, она снова поднялась на подиум – 2 место, обойдя Ванессу Хинц. Золото и серебро – отличный этап в Маркеты! Это уже третья медаль на Кубке мира для юной чешки (еще была бронза в индивидуальной гонке в Поклюке). Маркете еще не хватает стабильности, но, без сомнения, очень интересно наблюдать за прогрессом этой талантливой спортсменки.

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