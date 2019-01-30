Инфляция в Украине: Галасюк раскритиковал Госкомстат за занижение реальных показателей

Инфляция в Украине не из-за того, что у людей много лишних средств, а потому, что власть искусственно поднимает коммунальные тарифы, притом экономика является критически импортозависимой.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Виктор Галасюк в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

По мнению депутата, настоящая инфляция, которую ощущают люди, выше, чем та, которую публикует Госкомстат.

«Все дело в механизмах расчета. Ведь если взять те средства, которые граждане платят за продукты и «коммуналку», то их доля от заработка значительно выше, чем в европейских странах. То есть инфляция – это дополнительный налог на наименее социально защищенные слои населения», – считает Виктор Галасюк.

И если, с одной стороны, происходит незначительный рост заработной платы, объясняет политик, то с другой – являются быстрые темпы роста инфляции, при которых социальные стандарты фактически замораживаются, поскольку их изменения являются минимальными.

«В меморандуме МВФ требуют сдерживания внутреннего спроса, а это означает меньшие доходы граждан. Но это является ложным рецептом борьбы с инфляцией, ведь, с одной стороны, сдерживают доходы людей, а с другой – Нацбанк проводит политику дорогих средств, так называемую жесткую монетарную политику», – подчеркнул Галасюк.

Он констатирует, что это приводит к тому, что для предприятий кредиты становятся более дорогими, а следовательно, уменьшается конкурентная способность украинского производства, что приводит к большему количеству импортных товаров в магазинах.

«Импорт покупается за иностранную валюту, а следовательно именно он является одним из главных двигателей инфляции. То есть инфляция в стране происходит не из-за того, что у людей много лишних средств, а потому, что власть искусственно поднимает коммунальные тарифы, и украинская экономика является критически импортозависимой. В частности импорт в Украине составляет более 50%, тогда как в США и Китае уровень проникновения импортных товаров – лишь 15%.

Поэтому, если хотим преодолеть инфляцию, нужно лечить причины. Иначе, независимо ни от кредитов МВФ, ни от других несистемных решений, инфляция и ослабление курса гривни будут продолжаться», – уверен Виктор Галасюк.

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