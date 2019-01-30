В Ирландии медсестры и акушерки начали протесты из-за низкой зарплаты

В Ирландии свыше 35 тысяч медсестер и акушерок устроили забастовку с требованием увеличить им зарплату и улучшить условия труда.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

Работницы вышли на улицы перед больницами и клиниками. В профсоюзе ирландских медсестер и акушерок заявили, что 24-часовая забастовка стала первой акцией, а в течение следующих двух недель запланированы еще пять.

В профсоюзе отметили, что были вынуждены перейти к активным действиям, поскольку медсестры и акушерки работают больше часов, но получают меньшую зарплату, чем в 2008 году, когда произошел мировой финансовый кризис.

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