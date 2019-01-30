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среда, 30 января, 2019, 9:50 Мир
В Японии впервые официально признали однополые союзы

В японском городе Тиба впервые в стране официально признали однополые союзы.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Mainichi.

29 января в городе состоялась церемония выдачи специальных сертификатов, удостоверяющих отношения между людьми, являющихся нетрадиционными парами, которые не женятся официально. В мероприятии приняли участие шесть пар.

Введение в городе такой системы появилось впервые в Японии. Она не предоставляет получателем сертификата особых статусов, однако позволяет пользоваться различными услугами и преимуществами, доступными для обычных семей.

В частности, теперь гомосексуальные пары смогут подать заявку на получение государственного жилья для пар. Сертификат также поможет с посещением любимых в больнице.

Для того, чтобы получить документ, заявителям должно быть не менее 20 лет, они не должны состоять в браке, а также должны жить в Тиби.

Однополые браки в Японии официально запрещены.
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Японияновости мирагомосексуальность
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2019-01-30 10:41 :43