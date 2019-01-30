«Засланные казачки». В ПЦУ заявили о возможных провокациях со стороны агентуры ФСБ

Дискредитировать Православную церковь Украины Москва пыталась с самого начала, засылая своих «агентов» и в УАПЦ, и в УПЦ (КП). Сейчас существуют планы завозить в Украину откровенных провокаторов, якобы как паломников, которые искусственно будут баламутить ситуацию.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил военный капеллан (ПЦУ) отец Димитрий (Присяжный).

Отец Димитрий (Присяжный), отвечая на заявления представителей УПЦ (МП), подчеркнул, что Православная церковь Украины не является раскольнической, и именно Русская православная церковь в прошлом году разорвала молитвенное общение с Константинополем.

«Поскольку право выбора – это данный Богом дар, мы уважаем выбор каждой общины. Было много предостережений о том, что может быть много «засланных казачков» или откровенных провокаторов, которые под видом верующих Православной церкви Украины могут будоражить людей. Все же не будем забывать – ФСБешная агентура никуда не делась и в лице архиереев, и некоторых священников. Потому что в 1943 году нынешняя структура Московского патриархата была возрождена с «благословения» Сталина. Их «томос» – это подпись Иосифа Виссарионовича и его печать. Потому что к тому времени церковь имела название – Православная российская церковь, а здесь – РПЦ. С таким названием она вошла в историю именно 1943 года. КГБ все тщательно отрабатывало, а теперь работает ФСБ», – отметил военный капеллан.

Учитывая то, продолжил Отец Димитрий (Присяжный), московские архиереи и священники вынуждены прислушиваться к тому, что оповестит Кремль или Лубянка.

«У них есть планы под видом верующих завозить в Украину откровенных провокаторов как якобы паломников, а на самом деле тех людей, которые могут искусственно будоражить. Это и дискредитация может состояться той церкви, которая растет», – отметил военный капеллан.

Гость программы добавил, что дискредитировать ПЦУ Москва пыталась с самого начала, засылая своих «агентов» и в УАПЦ, и в УПЦ (КП): «Но нет ничего тайного, что бы не стало явным».

Напомним, 17 января 2019 года народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект о переходе религиозных общин 229 голосами «за». 28 января Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях религиозными общинами подчиненности.

29 января митрополит Епифаний сообщил, что более 100 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата) перешли к Православной церкви Украины.

Как сообщалось, в райцентре Заставна Черновицкой области группа сторонников УПЦ Московского патриархата устроила крестный ход по улицам города.

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