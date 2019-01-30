В Украине зарегистрировали инновационный противотуберкулезный препарат

В Украине впервые зарегистрировано современный противотуберкулезный препарат деламанід (Deltyba).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на странице в Facebook.

«Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 30 января 2019 г. № 231, это инновационное лекарственное средство вторым после бедаквилина стало доступным для пациентов с туберкулезом в нашей стране», – говорится в сообщении.

Отмечается, что знаковое событие в сфере борьбы с туберкулезом стала возможным благодаря совместным усилиям Центра общественного здоровья МОЗ Украины и партнерских неправительственных организаций.

Читайте также: Супрун: Каждый украинец может реализовать свое право на медицинские профилактические мероприятия

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.