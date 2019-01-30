В Украине не будут объявлять эпидемию кори, – Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемии кори.

«Мы не будем объявлять эпидемтю», – сказала Супрун журналистам после заседания Кабинета Министров в среду, передает Интерфакс-Украина.

В то же время, по ее словам, важно расширить доступность граждан к вакцинам.

Ульяна Супрун также призвала всех вакцинироваться и в очередной раз отметила безопасности вакцин.

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