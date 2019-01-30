В США чрезвычайное положение из-за морозов: синоптики обещают даже -55 С

Сильные морозы атакуют США. Арктический фронт в этом году сместился вглубь страны, поэтому СМИ предупреждают, что аномальные морозы могут почувствовать на себе 55 миллионов жителей США.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

В США в этом году холоднее, чем обычно. Метеорологи объясняют, что во всем виноват полярный вихрь – природное явление, которое вызывает аномально низкие температуры.

Арктический воздух охватило большую часть страны, в основном речь идет о западе США. Холодный фронт простирается между штатами Дакота и Мэн, и синоптики прогнозируют, что снег и холодные температуры могут охватить даже довольно теплые регионы, такие как Алабама или Джоржия. Последние прогнозы также указывают, что полярный вихрь начинает занимать весь север США.

Более холодные штаты – Висконсин, Иллинойс и Мичиган могут ожидать снижения температур вплоть до -30 С, а через сильные ветры температура будет даже -55 С. Синоптики считают, что в этом году на Чикаго ожидают рекордные тридцатиградусные морозы. Из-за специфики климата эта температура будет ощущаться, как -48 С, то есть, холоднее, чем на Северном полюсе.

Кроме морозов, прогнозируют также интенсивные снегопады. В некоторых местах может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.

Государственные органы на Среднем Западе США объявляют чрезвычайное положение. Решено закрыть множество предприятий и школ. Жителей просят быть осторожными и как можно реже выходить из дома. Почтовые отделения решили прекратить доставки в шести штатах и частично в четырех других: Иллинойс, Айова, Миннесота, Северная и Южная Дакота, Висконсин и части Канзаса, Миссури, Монтане и Небраске.

Мороз также вызвал проблемы в аэропортах. Во вторник и среду отменили более 2700 рейсов, в том числе 1500 в аэропортах Чикаго.

СМИ сообщают, что мороз может угрожать жизни миллионов американцев. По информации CNN, это около 250 миллионов, а по ABC - 55 миллионов. ABC News добавляет, что только 15 минут проведенные на улице при такой температуре, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Предполагают, что морозы продержатся до утра пятницы.

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