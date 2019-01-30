В России заявили о риске ядерного конфликта из-за новых боеголовках США

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росЗМІ.

Он отметил, что об этой боеголовке говорилось в прошлогоднем обзоре политики Вашингтона в ядерной сфере.

«Уже тогда мы выразили серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности снижает порог применения ядерного оружия и конечно же повышает риски ядерного конфликта», – сказал Лавров.

Напомним, в США завод по производству ядерного оружия Pantax в штате Техас начал сборку первого серийного образца ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн) – W76-2. Запуск производства «свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи» при реализации масштабной национальной инициативы в области безопасности», которая осуществляется в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.

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