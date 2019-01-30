live
Aнонси
Назар Холодницький, керівник САП у програмі «Hard з Влащенко» 30.01.2019 о 20:00
Назар Холодницький, керівник САП у програмі «Hard з Влащенко» 30.01.2019 о 20:00
30 января, среда
Іво Бобул, народний артист України у програмі «Перші Другі» 30.01.2019 о 22:30
Іво Бобул, народний артист України у програмі «Перші Другі» 30.01.2019 о 22:30
30 января, среда
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 31.01.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 31.01.19
31 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 30 января, 2019, 16:23 Мир
В Польше лавиной накрыло шесть человек

В польских Татрах в результате схода лавины пострадали четверо людей.

В районе схода лавины находилось шесть человек. Снежная масса полностью снесла четырех из них, информирует «Европейская правда».

Спасатели нашли лыжников. Трое из них – в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего, который дольше всех находился под снегом, с помощью вертолета доставили в больницу в Кракове.

Сейчас в польских Татрах действует второй уровень лавинной опасности.

Польские спасатели сейчас обследуют склоны, чтобы убедиться в отсутствии под снегом других людей.

Напомним, в связи с оттепелью, осадками в горах Львовской и Закарпатской областей 30 января ожидается значительная снеголавинная опасность и существует угроза оползней снега на дороги.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ПольшаНСновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-30 17:25 :09