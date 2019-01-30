В Польше лавиной накрыло шесть человек

В польских Татрах в результате схода лавины пострадали четверо людей.

В районе схода лавины находилось шесть человек. Снежная масса полностью снесла четырех из них, информирует «Европейская правда».

Спасатели нашли лыжников. Трое из них – в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего, который дольше всех находился под снегом, с помощью вертолета доставили в больницу в Кракове.

Сейчас в польских Татрах действует второй уровень лавинной опасности.

Польские спасатели сейчас обследуют склоны, чтобы убедиться в отсутствии под снегом других людей.

Напомним, в связи с оттепелью, осадками в горах Львовской и Закарпатской областей 30 января ожидается значительная снеголавинная опасность и существует угроза оползней снега на дороги.

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