среда, 30 января, 2019, 16:23 Мир
В Польше лавиной накрыло шесть человек
В польских Татрах в результате схода лавины пострадали четверо людей.
В районе схода лавины находилось шесть человек. Снежная масса полностью снесла четырех из них, информирует «Европейская правда».
Спасатели нашли лыжников. Трое из них – в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего, который дольше всех находился под снегом, с помощью вертолета доставили в больницу в Кракове.
Сейчас в польских Татрах действует второй уровень лавинной опасности.
Польские спасатели сейчас обследуют склоны, чтобы убедиться в отсутствии под снегом других людей.
Напомним, в связи с оттепелью, осадками в горах Львовской и Закарпатской областей 30 января ожидается значительная снеголавинная опасность и существует угроза оползней снега на дороги.
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