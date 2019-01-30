В Николаеве на выходе из здания суда расстреляли людей

На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двух человек.

Об этом сообщает издание «НикВести».

По словам очевидцев мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина погибла на месте, мужчина умер в карете «скорой».

Известно, что стреляли из охотничьего карабина «Сайга». Оружие находится на месте преступления, отмечает издание.

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил «Украинской правде», что мужчину, который расстрелял супругов у суда, полицейские задержали.

По словам Тракала в настоящее время проводятся следственные действия, на месте происшествия находится руководство Николаевского главка полиции. Предварительная квалификация – статья 115 часть 2 Уголовного кодекса Украины.

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