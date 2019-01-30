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среда, 30 января, 2019, 13:53 Мир
В НАТО утвердили протокол о присоединении Македонии

Послы государств-членов НАТО утвердили приложение протокола о присоединении Македонии.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники, информирует Украинская правда.

По данным издания, 29 постоянных представителей НАТО теперь ждут разрешения своих стран подписать протокол.

После его подписания он будет направлен к национальным парламентам стран-членов, каждый из которых должен ратифицировать документ.

Спикер НАТО на этой неделе заявил, что дата подписания протокола о вступлении Македонии будет определена в ближайшие дни».

Напомним, парламент Греции 25 января ратифицировал соглашение с Македонией об изменении названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.

В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименования Афины пообещали снять вето на желание Страны присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
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НАТОМакедонияновости мира
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2019-01-30 14:16 :15