В матче Мировой лиги-18/19 ватерполисты сборной Украины проиграли Нидерландам

Мужская сборная Украины по водному поло на водном площадке бассейна СК «Политех» НТУ–ХПИ в Харькове вчера, 29 января, сыграла свой очередной поединок в рамках Мировой лиги сезона-2018/2019. В матче четвертого тура второго раунда соревнований дебютанты турнира в домашней встрече противостояли национальной команде Нидерландов.

УКРАИНА – НИДЕРЛАНДЫ– 5:15 (1:3, 1:5, 1:1, 2:6)

29 января. Начало – 21:00. Харьков. Бассейн СК «Политех» НТУ–ХПИ.

СУДЬИ: Ахладиотис (Греция), Гомес (Италия).

ДЕЛЕГАТ FINA – Балфанваєв (Казахстан).

УКРАИНА: 1. Константин Никольский, 13. Антон Бабский – 2. Максим Осыка, 3. Роман Грищук, 4. Никита Апостол, 5. Константин Алексеев, 6. Александр Ермаков, 7. Орест Джура, 8. Александр Абрамов, 9. Денис Гусаков, 10. Владимир Войтенко, 12. Игорь Кечеджи.

Тренеры – Валерий Завизион, Александр Евтушок.

НИДЕРЛАНДЫ: 1. Эльке Вагенаар, 13. Милан де Кофф – 2. Тим де Мей, 3. Билал Гбадамасси, 4. Сэм ван ден Бург, 5. Гуус ван Айперен, 6. Робин Линдгоут, 7. Джесси Ниспелинг, 8. Милош Филипович, 9. Йорн Мюллер, 10. Паскаль Йєнссен, 11. Том де Веерд, 12. Гуус Волсвинкель.

Тренеры – Робин ван Гален, Харри ван дер Меер.

ГОЛЫ: Апостол (06:45, в большинстве, 14:56), Алексеев (16:57, пенальти), Грищук (24:51), Войтенко (27:30) – Робин Линдгоут (04:00, 07:48, 15:11, 25:19, в большинстве, 26:08), ван Айперен (04:44), Филипович (08:52, 29:56), Ниспелинг (11:44, 28:52, в большинстве), Йенссен (13:36), Мюллер (15:48), где Мэй (16:23, в большинстве, 28:10, в большинстве), Гбадамасси (24:24).

ФОЛЫ: Апостол (16:19, 28:35), Ермаков (17:09), Алексеев (20:20), Абрамов (25:11), Гусаков (27:58), Кечеджи (29:35) – ван ден Бург (04:12, 06:28), Волсвинкель (05:33, 31:53), де Веерд (12:54), Йєнссен (14:29), Ниспелинг (16:57, пенальти, 26:36), Гбадамасси (18:46, 24:30).

РЕАЛИЗАЦИЯ БОЛЬШИНСТВА: один гол / девять попыток – четыре гола / семь попыток.

Свой первый в истории отечественного ватерполо поединок Мировой лиги сборная Украины сыграла 23 октября прошлого года в гостях именно против национальной команды Страны тюльпанов. Игра на водном площадке бассейна Zwembad De Krommerijn в городе Утрехт завершилась победой хозяев поля со счетом 15:5. Отметим, что в том матче украинцы на равных отыграли два первых периода: на экваторе игры преимущество голландцев составляла лишь один заброшенный мяч – 4:3. Однако на вторую половину встречи у команды Валерия Завізіона элементарно не хватило сил, поэтому хозяева в итоге без чрезмерных усилий увеличили свое преимущество в счете с одного гола до десяти, пишет dynamolviv.com.

Забегая немного вперед, скажем, что отчетный поединок в столице Слобожанщины «сине-желтые» также проиграли, причем с тем же счетом, что и три месяца назад в Утрехте – 5:15. Впрочем, сценарий развития событий на водном площадке СК «Политех» был несколько другим. Однако прежде, чем перейти к рассказу о поединке, скажем, что у украинцев перед самой игрой возникли определенные кадровые проблемы. В частности, началось все с того, что заболели два опытные ветераны – защитник Юрий Мамєтьєв, который в трех поединках первого круга забросил три мяча и стал лучшим снайпером сборной, а также подвижный нападающий Александр Дядюра. А уже когда было подано официальную заявку с составом команды, оказалось, что не сможет помочь своим партнерам другой подвижный нападающий Александр Евстратов, у которого неожиданно поднялась температура, поэтому в итоге в распоряжении тренерского штаба нашей сборной было не 13, а 12 ватерполістів. Также нельзя не учесть тот факт, что ведущий защитник «сине-желтых» Александр Абрамов и еще один из лидеров команды, подвижный нападающий Никита Апостол присоединились к партнерам лишь за день до матча. Оба прилетели в Харьков из-за границы, где они играют за один из иностранных клубов.

Тем не менее, начался матч в равной борьбе. И хозяева, и гости заметно нервничали на первых минутах, поэтому не удивительно, что счет в игре был открыт лишь на самом экваторе первого периода, что в водном поло случается обычно намного раньше. Причем гол в свои ворота украинцы, что называется, привезли сами себе. Гусаков не сумел забросить мяч с убойной позиции и к тому же не успел вернуться назад и накрыть своего игрока. Как следствие, нидерландцы эффективно реализовали численное большинство в контратаке – усилия партнеров довел до логического завершения лидер атак гостей Ліндгоут.

Тут же наша команда получила хорошую возможность восстановить статус-кво – судьи удалили игрока команды гостей и мы имели численное большинство на площадке. Однако неплохо начав разыгрывать комбинацию, украинцы на ровном месте потеряли мяч и вновь получили гол в контратаке. Причем второй раз подряд не успел вернуться в оборону Гусаков.

Разыграть лишнего «сине-желтым» удалось лишь с третьей попытки. Апостол, получив круглого на правом крыле позиционной атаки, сумел прошить ближний угол – похоже, кипер голландцев Вагенаар не ожидал такого коварного броска от Никиты и не сумел справиться в целом с не самым сложным броском. Однако минимальное отставание (1:2) украинцев продолжалось недолго. Чуть более чем за минуту, когда до свистка на первую малую перерыв оставалось каких-то 12 секунд гости восстановили свое преимущество в два мяча – 3:1. И снова, теперь уже броском с дальней дистанции отличился Ліндгоут. Надо сказать, что в этом эпизоде не лучшим образом сыграл в рамке наш кипер Никольский. Да и в целом отчетный матч, в отличие от поединка против этого же соперника в первом круге в Утрехте, Константин вряд ли может занести себе в актив. И не случайно на вторую половину игры Валерий Завізіон заменил его в воротах на 18-летнего Нестора Бабского. Нельзя сказать, что Он виноват во всех тех голах, которые залетали в наши ворота, но однозначно он в этой игре практически не спасал свою команду – а это главная функция голкипера в современном водном поло. Ни для кого не секрет, что от действий вратаря зависит как минимум половина успеха команды, а иногда его доля в положительном результате и составляет 70, а то и 80 процентов. Одним словом, это не был день Константина...

Но в том же втором периоде, который сборная Украины проиграла со счетом 1:5, виновата вся команда. Во-первых, нам практически не удавалось доводить дело в атаке до бросков по воротам с более-менее убойной позиции. Обычно оборона Нидерландов накрывала наших ватерполістів, практически не давая им «дышать», поэтому все заканчивалось либо потерей мяча, либо броском для статистики, который не нес никакой угрозы воротам соперника. Особенно этим злоупотреблял Апостол, который бросал по воротам гостей чаще, чем все его партнеры вместе взятые. Вот только эффективность этих попыток была почти никакая. Кто-то конечно может сказать, что именно Никита забросил два мяча и стал лучшим снайпером команды. Но, для примера, его второй гол – это больше случай, чем закономерность. Ведь в очередной раз его бросок был никаким, однако ему повезло, что мяч отлетел к нему и он со второй попытки переправил круглого в сетку. И на одном везении, как известно, в спорте далеко не уедешь...

А во-вторых, мы постоянно после перехода мяча не успевали возвращаться назад, поэтому едва ли не каждая контратака соперника была потенциально очень опасной. И в конце концов именно быстрый переход от обороны в атаку позволил подопечным Робина ван Галена забить львиную долю своих голов. Отчетная игра еще раз наглядно продемонстрировала, что без надлежащей плавательной подготовки в современном водном поло достичь успеха не возможно. Если ты не плывешь, то в игре будешь статистом, который не играет, а смотрит водное поло в исполнении соперника. Мы не раз могли наблюдать, за исключением в определенной мере первого периода, когда наши игроки имея численное преимущество в контратаке, позволяли защитникам сборной Нидерландов догонять и накрывать себя, поэтому в итоге мы не могли завершать свое действие в передней линии хотя бы броском по воротам, хотя на самом ее начале она как будто несла серьезную угрозу воротам соперника.

Если исходить из развития событий на площадке, то вроде мы неплохо смотрели в третьей четверти, которая завершилась ничьей – 1:1. Однако здесь следует заметить, что во-первых, наши ребята немного передохнули на протяжении большого перерыва, а во-вторых, на тот момент мы уже проигрывали шесть мячей, поэтому соперник чуть сбросил обороты. Но как только мы снова подсели, то гости на протяжении восьми заключительных минут забили нам шесть голов. Как следствие, в итоге мы второй раз проиграли ватерполістам Страны тюльпанов с разницей в десять мячей.

Подводя итоги, в составе нашей команды на добрые слова заслуживает разве столб Владимир Войтенко, который, как настоящий капитан и лидер команды, на самом деле боролся всю игру, не жалея ни себя, ни соперников. И не случайно он забросил один мяч в равных составах, заработал пенальти, который реализовал Константин Алексеев и заставил не один раз фолить на себе защитников гостей, тем самым давая своей команде возможность реализовать численное большинство. Другой вопрос, что лишнего мы разыграли только один раз. Правда, еще в одном эпизоде Роман Грищук забил гол, только соперник вернулся в игру после удаления. И в любом случае, один или два гола из девяти попыток – это очень низкая эффективность розыгрыша лишнего. Для сравнения – команда Нидерландов имела семь попыток и четыре из них довела до взятия наших ворот.

Также показательно, что все свои изъятия украинская команда заработала после большого перерыва. То есть получается, что пока еще по крайней мере немного у наших игроков были силы, они действовали без нарушений. А вот когда уже не могли плыть, то ничего не оставалось, как фолить...

Отметим, что в этой игре впервые за национальную команду сыграли двое молодых игроков – Максим Осыка и Константин Алексеев. Оба проявили себя достаточно не плохо. В частности, Максим сделал несколько острых передач в атаке. И именно он отдал своевременно мяча на Войтенко, когда против него соперники вынуждены были сфолить, что привело к пенальти. А реализовал его Алексеев, причем сделал это достаточно уверенно. Мог Костя в конце игры оформить и дубль, но не хватило как опыта, так и мастерства. А вот кто из молодых в этой игре разочаровал, так это Денис Гусаков и Орест Джура. Впрочем, о недостатках в игре сборной Украины можно говорить очень долго...

Напоследок добавим, что в пятом туре Мировой лиги 19 февраля украинцы проведут матч в Испании с национальной сборной этой страны. А заключительный поединок группы В подопечные Валерия Завизиона сыграют с командой Греции в Харькове 12 марта.

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