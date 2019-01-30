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среда, 30 января, 2019, 12:11 Киев
В киевской «Лавре» открывают световую выставку – вход свободный

30 января в 19:00 в Киевской городской галерее искусств «Лавра» состоится открытие арт-проекта «Insight» киевской художницы Ирины Вороны – победительницы конкурса молодых художников, который проводил Департамент культуры КГГА в 2018 году.

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

В экспозиции будут представлены работы с уникальным сочетанием света и масляной краски на холсте, light инсталляции, 3D видео-арт.

Выставка состоится с 30 января по 9 февраля с 11:00 до 19:00, воскресенье – выходной. Мероприятие организуют в переулке Лаврский, 7, Киевская городская галерея искусств «Лавра».

Добавим, в Париже состоится выставка украинского политзаключенного Кремля Романа Сущенко.
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Киеввыставкановости УкраиныЛавра
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