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среда, 30 января, 2019, 23:02 Киев
В Киеве частично ограничат движение транспорта на Северном мосту

В связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Днепр 31 января будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».

Следовательно, движение ограничат:

  • с 10:00 до 13:00 в направлении жилого массива Троещина;
  • с 13:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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транспортКиевограничение движенияновости Украины
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