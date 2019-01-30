среда, 30 января, 2019, 23:02 Киев
В Киеве частично ограничат движение транспорта на Северном мосту
В связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Днепр 31 января будет частично ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».
Следовательно, движение ограничат:
- с 10:00 до 13:00 в направлении жилого массива Троещина;
- с 13:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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