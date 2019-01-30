Умер известный режиссер Душан Макавеев

Скончался сербский и югославский режиссер и сценарист Душан Макавеев.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ему было 86 лет.

Режиссера не стало 25 января. Причину смерти не указывают.

Душан Макавеев родился 13 октября 1932 года в Белграде. Самые известные его картины – «Монтенегро», «Сладкий фильм», «Человек – не птица», «Невинность без защиты», «Любовный случай, или Трагедия работницы почтово-телеграфного узла», «В.Г. Мистерии организма».

После выхода ленты«В.Г: Мистерия организма» Макавеев был вынужден эмигрировать в США, поскольку на родине его объявили анархо-либералом.

В Штатах он преподавал на кинематографических курсах режиссуру. В частности, вел курс в Гарварде.

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