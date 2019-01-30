среда, 30 января, 2019, 9:56 Общество
Умер известный режиссер Душан Макавеев
Скончался сербский и югославский режиссер и сценарист Душан Макавеев.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Ему было 86 лет.
Режиссера не стало 25 января. Причину смерти не указывают.
Душан Макавеев родился 13 октября 1932 года в Белграде. Самые известные его картины – «Монтенегро», «Сладкий фильм», «Человек – не птица», «Невинность без защиты», «Любовный случай, или Трагедия работницы почтово-телеграфного узла», «В.Г. Мистерии организма».
После выхода ленты«В.Г: Мистерия организма» Макавеев был вынужден эмигрировать в США, поскольку на родине его объявили анархо-либералом.
В Штатах он преподавал на кинематографических курсах режиссуру. В частности, вел курс в Гарварде.
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