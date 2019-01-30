«Укртрансгаз» пошел на мировую с фирмами из окружения Януковича, - документы

Оператор газотранспортной системы – компания «Укртрансгаз» планирует провести расчеты с компаниями ООО «Турботрейд» и ООО «Турболинкс».

Соответствующую санкцию «Укртрансгаза» выдал его акционер НАК «Нафтогаз Украины», – передает ЕП.

«Принято решение урегулировать задолженности «Укртрансгаза» перед ООО «Турботрейд» на условиях частичной оплаты в общем размере 134 млн гривень, и перед ООО «Турболинкс» на условиях частичной оплаты в общем размере 243 млн гривень», – говорится в протоколе решения, принятого на собрании акционеров «Укртрансгаза» 10 декабря 2018 года.

С компаниями «Турботрейд» и «Турболинкс» «Укртраснгаз» вступил в партнерские отношения в 2012-2013 годах, когда подписал с ними в общей сложности 15 договоров на закупку оборудования и проведения ремонтных работ.

После смены власти в апреле 2014 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами «Укртрансгаза» при принятии решений о вступлении в договорные отношения с «Турботрейд» и «Турболинкс».

После этого оба подрядчика подали в суд иски о принудительном взыскании с «Укртрансгаза» предусмотренных контрактами сумм. Большинство из этих процессов продолжаются до сих пор, но в госкомпании решили пойти на мировую с подрядчиками.

В «Укртрансгазе» и сейчас подтверждают наличие масштабных нарушений при закупке оборудования и услуг в компании «Турболинкс» и «Турботрейд». Но при этом в госкомпании обращают внимание на обстоятельства, которые привели к частичному расчету с этими подрядчиками.

«Сейчас в судах различных инстанций слушается 12 судебных дел между «Укртрансгазом» и компаниями «Турболинкс» и «Турботрейд». Общий размер претензий этих компаний составляет 1,737 млрд гривень, из которых 868 млн гривень – основная сумма исков, а 869 млн гривень – штрафные санкции», – говорится в ответе «Укртрансгаза» на запрос ЕП.

«По одному из трех контрактов Высшим хозсудом уже было принято окончательное решение не в пользу «Укртрансгаза». Еще по одному делу «Укртрансгаза» удалось доказать несостоятельность претензий ООО «Турболинкс» на сумму 320 млн гривень», – заявили в компании.

Как отмечается, с целью предупреждения неправомерных арестов счетов «Укртрансгаз» неоднократно обращался к Нацполиции, Генпрокуратуры, прокуратуры Киевской области, НАБУ и Министерство юстиции с просьбой не допустить совершения противоправных действий частными компаниями по отношению к госпредприятию.

«Но при реализации исполнительного производства в течение 2017-2018 годов была невозможна нормальная работа предприятия: на 6 месяцев были полностью арестованы счета ключевого сервисного подразделения компании ВРТП «Укргазэнергосервис», и на 3 месяца были арестованы счета аппарата самого «Укртрансгаза», – заявляют в компании.

По данным компании, в течение прошлого года с банковских счетов «Укртрансгаза» в пользу ООО «Турботрейд» исполнителем было принудительно списано 110 млн гривень.

Компания сообщила ЭП, что в конце прошлого года вступили в силу решение о взыскании с «Укртрансгаза» еще около 500 млн гривень. В то же время «Укртрансгаз» получил письмо от «Турботрейд» и «Турболинкс» с предложением урегулировать ситуацию путем заключения мирового соглашения.

Это предложение было рассмотрено и одобрено на вышеупомянутом декабрьском собрании акционеров «Укртрансгаза».

В случае подписания мирового соглашения «Турболинкс» и «Турботрейд» должны будут отказаться от почти 80% претензий к «Укртрансгазу» и прекратить действия по принудительному взысканию задолженности.

По данным «Укртрансгаза», мировое соглашение уже подписано, но еще не утверждено в суде.

Компании «Турболинкс» и «Турботрейд» оформлены на малоизвестных жителей Донецкой области. На момент подписания договоров с «Укртраснгазом», у них были открыты банковские счета в донецком «Пивденкомбанка», который на тот момент входил в группу «Металл Юнион» одиозного бизнесмена Руслана Цыплакова.

Последние несколько лет подрядчики обслуживаются в банке «Альянс». Он принадлежит донецкому бизнесмену Александру Сосису, который является младшим бизнес-партнером Рината Ахметова по страховой компании «АСКА».

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