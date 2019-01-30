Украинские разведчики обезвредили засаду оккупантов на Донбассе

Украинские военные в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе обезвредили засаду боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что вчера разведчики из состава одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Докучаевском направлении, обнаружили засаду противника. Разведгруппа нейтрализовала боевиков и захватила вооружение, которое противник оставил при отступлении. Речь идет о противотанковый ракетный комплекс «Фагот», ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет «Утес».

Напомним, 29 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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