Украина ворвалась в топ-10 песен «Евровидения»

Джамала с песней «1944» во время выступления на Евровидении-2016. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение запустили онлайн-голосование за лучшую песню прошлых лет. Украинская певица, победительница Евровидения–2016 Джамала, попала в десятку лучших песен конкурса с песней «1944».

Голосование проходит на официальном сайте Евровидения.

Сейчас в опросе проголосовали более 41 000 человек, а представительница Украины Джамала занимает шестое место (7%).

Смотрите выступление Джамала с песней «1944» на шоу Евровидение–2016:

Первые три места занимают песня «Euphoria» в исполнении шведской певицы Лорин (26%), «Fairytale» Александра Рыбака от Норвегии (14%) и «Toy» израильской певицы Нетти Барзилай (13%).

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