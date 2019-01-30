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среда, 30 января, 2019, 19:34 Львов
Участнику АТО из Львова нужны средства на срочное лечение

Неравнодушных просят помочь собрать средства на оплату срочного лечения Лугового Валерия Вадимовича, 1963 г.н., участника антитеррористической операции, инвалида войны 1-й группы, который проживает в Львове.

Об этом сообщает департамент внутренней и информационной политики ЛОГА.

Как сообщается, в соответствии с медицинским заключением Института патологии крови и трансфузионной медицины Национальной академии медицинских наук Украины В Луговом.В. поставлен диагноз: множественная миелома.

Для дальнейшей жизни Валерий нуждается в срочной трансплантации костного мозга за рубежом. Стоимость операции – 150 тыс. долларов. Сумма является неподъемной для семьи.

Все документы, которые подтверждают достоверность информации, в том числе диагноз врачей, предварительная смета на лечение и другое есть в наличии, и при необходимости будут предоставлены.

Банковские реквизиты:

Банк получателя ПАО «Приват банк»,

р/с – 29244825509100

ОКПО получателя – 14360570; ОКПО банка – 14360570

МФО – 305299

Назначение: пополнение карты 4149497828662835, Луговой Валерий Вадимович

ИНН:2301915699

Получатель: Луговой Валерий Вадимович Телефон жены, Луговой Татьяны Валерьевны – 0676037637
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