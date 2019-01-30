Участнику АТО из Львова нужны средства на срочное лечение

Неравнодушных просят помочь собрать средства на оплату срочного лечения Лугового Валерия Вадимовича, 1963 г.н., участника антитеррористической операции, инвалида войны 1-й группы, который проживает в Львове.
Об этом сообщает департамент внутренней и информационной политики ЛОГА.
Как сообщается, в соответствии с медицинским заключением Института патологии крови и трансфузионной медицины Национальной академии медицинских наук Украины В Луговом.В. поставлен диагноз: множественная миелома.
Для дальнейшей жизни Валерий нуждается в срочной трансплантации костного мозга за рубежом. Стоимость операции – 150 тыс. долларов. Сумма является неподъемной для семьи.
Все документы, которые подтверждают достоверность информации, в том числе диагноз врачей, предварительная смета на лечение и другое есть в наличии, и при необходимости будут предоставлены.
Банковские реквизиты:
Банк получателя ПАО «Приват банк»,
р/с – 29244825509100
ОКПО получателя – 14360570; ОКПО банка – 14360570
МФО – 305299
Назначение: пополнение карты 4149497828662835, Луговой Валерий Вадимович
ИНН:2301915699
Получатель: Луговой Валерий Вадимович Телефон жены, Луговой Татьяны Валерьевны – 0676037637