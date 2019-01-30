У меня это вызвало подозрение: Холодницкий о закрытии дела относительно обогащения кандидата в президенты

Накануне праздников были закрыты уголовные производства о незаконном обогащении в отношении двух нардепов. Один из них уже кандидат в президенты. Не буду называть, кто это, чтобы не втягивать в политику. Но это не провластный кандидат. Это человек из «противоположного лагеря».

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Холодницкий отметил, что накануне нового года детективами было закрыто более 30 уголовных производств.

«Это было сделано в предпраздничные дни. У меня это вызвало какие-то подозрения и вопросы. Поэтому на совещании в понедельник я дал указание проверить законность закрытия каждого производства, а также посмотреть, какие именно производства были закрыты», – заявил глава САП.

Назар Холодницкий добавил, что были закрыты некоторые «одиозные производства».

«Из тех публикаций, которые начались в СМИ, а потом это подтвердилось в ЕРДР, были закрыты одиозные криминальные производства, где должны продолжаться определенные следственные действия и должно приниматься процессуальное решение согласно действующему законодательству», – прокомментировал прокурор.

Руководитель САП рассказал, что накануне праздников были закрыты уголовные производства о незаконном обогащении в отношении двух нардепов. Однако их фамилии Холодницкий не назвал.

«Один из них уже кандидат в президенты. Не буду называть, кто это, чтобы не втягивать в политику. Но кандидат он или нет, надо проверить законность закрытия производства. Скажу лишь, что это не провластный кандидат. Это человек из «противоположного лагеря».

Также было закрыто ряд других производств по незаконному обогащению, по которым у меня есть вопросы. Почему долгое время они лежали без движения? Сложилось такое впечатление, что в конце года это сделали «под шумок». Поэтому каждое производство будет проверено, до 8 февраля процессуальные руководители должны мне доложить. Подождем», – добавил Назар Холодницкий.

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