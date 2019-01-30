Турция готова ко вторжению в Сирию

Вооруженные силы Турции завершили приготовления к проведению операции в Сирии.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ.

«Вооруженные силы Турции завершили подготовку к предстоящей операции в Сирии», – сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, террористы должны немедленно покинуть сирийский город Манбидж, а управление территорией должно перейти местным жителям.

Комментируя информацию о том, что в районе Манбиджа и на восток от Евфрата террористы устанавливают заграждения и роют окопы, Акар заявил: «Это не должно вызывать беспокойства, террористы будут уничтожены Турцией, так же как это было во время операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Он также подчеркнул, что целью Турции были и остаются исключительно представители террористических организаций.

«В Турции никогда не было никаких проблем с арабскими и курдскими братьями. Курды – неотъемлемая часть турецкого общества. Курды и турки проживают на одной территории, едят один хлеб, поэтому все утверждения об обратном являются просто интригами», – сказал Акар.

Напомним, в конце 2018 года сирийские правительственные войска заняли позиции вблизи города Манбидж после просьбы курдских «Отрядов народной самообороны». В Турции выступили против введения войск Сирии в Манбідж.

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