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среда, 30 января, 2019, 21:55 Политика
ЦИК зарегистрировала 13 наблюдателей от международных организаций на выборы Президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 13 официальных международных наблюдателей на выборы президента Украины.

Постановление о соответствующем решении на очередном заседании зачитала секретарь ЦИК Наталья Бернадская, передает корреспондент РБК-Украина.

ЦИК зарегистрировала 12 наблюдателей от Украинского конгрессового комитета Америки.

«Рассмотрев обращение конгрессового комитета Америки и приложенные к нему документы для регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, в соответствии с действующим законодательством предлагается Центральной избирательной комиссии вынести: зарегистрировать официальных наблюдателей от Украинского конгрессового комитета Америки на очередных выборах... Выдать официальным наблюдателям удостоверения установленной формы», – сообщила Бернадская.

По словам члена ЦИК Натальи Бернадской, постановление о регистрации наблюдателей будет направлено в Кабинет министров, МИД Украины, администрацию Государственной пограничной службе и другим ведомствам.

Кроме того, ЦИК постановила зарегистрировать официального наблюдателя от международной организации Всемирный конгресс украинцев.

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