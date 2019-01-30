Супрун предлагает, чтобы уменьшение уровня курения стало государственным приоритетом

Человека можно вылечить от любой зависимости, в том числе и от табачной. МИНЗДРАВ в тандеме с общественными организациями внедряет различные программы помощи тем, кто хочет бросить курить. Более весомых результатов можно достичь, если государственным приоритетом будет снижение уровня курения среди украинцев.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, – пишет «Украинская правда. Жизни».

Как сообщила В. Супрун, действует «горячая линия», бесплатно работающая по будням с 9 утра до 9 вечера (0 800 50 55 60). Знающие специалисты всегда могут выслушать, поддержать. Специально создан сайт, где собрана вся необходимая информация для тех, кто хочет избавиться от никотиновой зависимости.

Кроме того, уже до конца этого года начнут работу во всех областях Украины центры общественного здоровья (сейчас они есть в Херсонской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Ровенской областях и в городе Киеве). Одна из задач этих центров, в том числе, реализовывать программы по борьбе с курением. Есть программы поддержки для курильщиков, решивших бросить курить.

«Замечаю в последнее время, что курить стало уже не модно. Как, например, было раньше.

А я хорошо помню то время, когда сигарета считалась признаком крутизны. Когда была подростком, много кто прятался где-то за школой и курил. Поэтому запреты на законодательном уровне, просветительская деятельность работают.

У нас уже есть статистика глобального опроса касательно употребления табака, что распространенность курения за последние 7 лет уменьшилась среди взрослых на 20%, а среди подростков – на 23% за последние 6 лет. Поэтому надо продолжать работать на законодательном и общественном уровнях», – считает В.Супрун.

Руководитель министерства напомнила, что в Раде находятся два законопроекта: №2820, предлагающий установление европейских стандартов по контролю над табаком: увеличить страшные картинки на пачках, запретить ароматизированные сигареты, регулировать электронные сигареты. Также законопроект №4030а об увеличении количества общественных мест, свободных от курения, и о запрете рекламы сигарет в магазинах, киосках и супермаркетах.

«Если государственным приоритетом будет снижение уровня курения среди украинцев, то можно достичь весомых результатов. Так когда-то было в Америке, когда они сделали государственным приоритетом уменьшение на 10% уровня курения за 10 лет. Но чтобы достичь результатов, просто новых законов и программ по поддержке и информированию в этой теме недостаточно. Надо подключать другие ведомства, чтобы выполнялись законы», – добавила.Супрун.

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