Супрун: Каждый украинец может реализовать свое право на медицинские профилактические мероприятия

Предотвращать заболевания эффективнее и дешевле, чем лечить.
Об этом сообщает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
«Распространенным остается мнение, что профилактика – это трудно, а выпить лекарства или найти пилюлю от всех болезней – значительно легче. Такой подход приводит к тому, что люди обращаются к врачу, когда уже заболели имеют серьезные симптомы», – пишет Супрун.
Супрун говорит, что так быть не должно. Право на медицинские профилактические мероприятия закреплено в Европейской хартии прав пациентов, в статье 1 которой говорится, что «каждый человек имеет право на надлежащее медицинское обслуживание, направленное на предупреждение заболевания».
Супрун перечислила, какие права и обязанности относительно профилактических мер должен знать каждый пациент:
- Право консультироваться с врачом относительно всех вопросов о здоровье
Ваш семейный врач может помочь вовремя выявить риски для здоровья, скорректировать образ жизни, а при необходимости – направит на анализы, к узким специалистам или назначит соответствующее лечение. Самостоятельно делать эти решения – не лучшая идея.
Кроме консультаций и некоторых анализов, можно пройти осмотры для групп риска 7 болезней:
Ежегодно
- Диабет: 45 лет и старше, все – при факторах риска
- ВИЧ: 14 лет и старше
- Туберкулез: все – при факторах риска
Раз в два года
- Рак молочной железы: 50-69 лет, с 40 – при факторах риска
Раз в 1-2 года в зависимости от факторов риска
- Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые болезни – женщины 50 лет и старше, мужчины 40 лет и старше
- Колоректальный рак: женщины и мужчины старше 50 лет
- Рак предстательной железы: с 40 лет в зависимости от степени риска
- Вакцинация как право на профилактику опасных инфекционных болезней
«Одновременно это и обязанность каждого ответственного гражданина. Вакцинация по календарю профилактических прививок, является безвозмездной. Ее можно сделать у вашего семейного врача или педиатра. Сегодня есть абсолютно все вакцины по календарю, поэтому не откладывайте свою защиту!», – отметила руководитель Минздрав.
Она пишет также о том, что до и после прививки:
▪ Врач вас осмотрел и вы получили ответы на все вопросы по вакцинации;
▪ Прививки сделаны с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических правил и норм;
▪ После вакцинации медработники должны наблюдать за состоянием здоровья в течение времени, указанного в инструкции к вакцине –обычно это 30 минут.
«Отказываясь от вакцинации, вы должны осознавать смертельные риски, которые создаете для себя, своих детей, окружающих», – написала медик.