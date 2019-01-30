Супрун: Каждый украинец может реализовать свое право на медицинские профилактические мероприятия

Предотвращать заболевания эффективнее и дешевле, чем лечить.

Об этом сообщает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«Распространенным остается мнение, что профилактика – это трудно, а выпить лекарства или найти пилюлю от всех болезней – значительно легче. Такой подход приводит к тому, что люди обращаются к врачу, когда уже заболели имеют серьезные симптомы», – пишет Супрун.

Супрун говорит, что так быть не должно. Право на медицинские профилактические мероприятия закреплено в Европейской хартии прав пациентов, в статье 1 которой говорится, что «каждый человек имеет право на надлежащее медицинское обслуживание, направленное на предупреждение заболевания».

Супрун перечислила, какие права и обязанности относительно профилактических мер должен знать каждый пациент:

Право консультироваться с врачом относительно всех вопросов о здоровье

Ваш семейный врач может помочь вовремя выявить риски для здоровья, скорректировать образ жизни, а при необходимости – направит на анализы, к узким специалистам или назначит соответствующее лечение. Самостоятельно делать эти решения – не лучшая идея.

Кроме консультаций и некоторых анализов, можно пройти осмотры для групп риска 7 болезней:

Ежегодно

Диабет: 45 лет и старше, все – при факторах риска

ВИЧ: 14 лет и старше

Туберкулез: все – при факторах риска

Раз в два года

Рак молочной железы: 50-69 лет, с 40 – при факторах риска

Раз в 1-2 года в зависимости от факторов риска

Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые болезни – женщины 50 лет и старше, мужчины 40 лет и старше

Колоректальный рак: женщины и мужчины старше 50 лет

Рак предстательной железы: с 40 лет в зависимости от степени риска

Вакцинация как право на профилактику опасных инфекционных болезней

«Одновременно это и обязанность каждого ответственного гражданина. Вакцинация по календарю профилактических прививок, является безвозмездной. Ее можно сделать у вашего семейного врача или педиатра. Сегодня есть абсолютно все вакцины по календарю, поэтому не откладывайте свою защиту!», – отметила руководитель Минздрав.

Она пишет также о том, что до и после прививки:

▪ Врач вас осмотрел и вы получили ответы на все вопросы по вакцинации;

▪ Прививки сделаны с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических правил и норм;

▪ После вакцинации медработники должны наблюдать за состоянием здоровья в течение времени, указанного в инструкции к вакцине –обычно это 30 минут.

«Отказываясь от вакцинации, вы должны осознавать смертельные риски, которые создаете для себя, своих детей, окружающих», – написала медик.

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