Суд приостановил реорганизацию Одесского медуниверситета

Окружной административный суд города Киева решил остановить действие распоряжения Кабинета министров «О создании Одесского Национального медицинского университета».

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет приостановлена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а, следовательно, учреждением будут продолжать управлять Запорожан и его приспешники», – написала Супрун.

Отметим, что Минздрав Украины возвращает без рассмотрения документы, подписанные уполномоченными министерством лицами. В ведомстве предупредили, что это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7 тыс. студентов и 2,3 работников.

10 декабря в Минздраве заявили, что неизвестные лица силой захватили здание Одесского национального медуниверситета и не пускают сотрудников на рабочие места.

Впоследствии в полиции заверили, что это не соответствует действительности.

Позже министерство отметило, что представители Нацполиции в Одесской области в ответ на официальное заявление Минздрава Украины о захвате администрации ОНМедУ предоставили неправдивые комментарии, которые могут свидетельствовать либо о некомпетентности сотрудников Нацполиции, или об их заангажированности.

27 декабря министерство здравоохранения решило создать новый вуз на базе Одесского национального медуниверситета.

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