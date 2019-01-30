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среда, 30 января, 2019, 20:18 Общество
Суд приостановил реорганизацию Одесского медуниверситета

Окружной административный суд города Киева решил остановить действие распоряжения Кабинета министров «О создании Одесского Национального медицинского университета».

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет приостановлена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а, следовательно, учреждением будут продолжать управлять Запорожан и его приспешники», – написала Супрун.

Отметим, что Минздрав Украины возвращает без рассмотрения документы, подписанные уполномоченными министерством лицами. В ведомстве предупредили, что это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7 тыс. студентов и 2,3 работников.

10 декабря в Минздраве заявили, что неизвестные лица силой захватили здание Одесского национального медуниверситета и не пускают сотрудников на рабочие места.

Впоследствии в полиции заверили, что это не соответствует действительности.

Позже министерство отметило, что представители Нацполиции в Одесской области в ответ на официальное заявление Минздрава Украины о захвате администрации ОНМедУ предоставили неправдивые комментарии, которые могут свидетельствовать либо о некомпетентности сотрудников Нацполиции, или об их заангажированности.

27 декабря министерство здравоохранения решило создать новый вуз на базе Одесского национального медуниверситета.
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