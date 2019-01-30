Ставки на выборы в Украине: В букмекерских конторах лидируют те же кандидаты, что и в соцопросах

Букмекерские конторы принимают ставки не только на спортивные события, но и на результаты президентских выборов – кто станет победителем, или же пройдет во второй тур. Специалисты рассказывают: такая забава очень чувствительна к политической конъюнктуре – расклады меняются после громких политических заявлений, расследований и скандалов.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Букмекерские конторы охотно принимают ставки на кандидатов в президенты. Угадывать можно и победителя, и тех, кто попадет во второй тур, или даже – что будет с «95 кварталом», если в президентское кресло попадет Владимир Зеленский. На все, что интересует общество здесь и сейчас, букмекерская контора готова принимать ставки. С каждыми выборами поиграть в политику хочет все больше украинцев.

«Если сравнить с предыдущими выборами, сейчас этого на много больше. Тогда не такое большое внимание уделялось политике. Сейчас это более привычно для людей», –считает эксперт со ставок Максим Кравец.

Ставки меняются после громких политических заявлений, расследований и скандалов. Но эксперты говорят: приравнивать их к официальным рейтингам или соцопросам нельзя. Ведь азартные игроки – это еще не весь электорат. Да и не всегда голосуют за того кандидата, на которого поставили деньги.

«Человек может ставить только для того, чтобы заработать деньги. Однако он может быть вообще не уверен, что этот кандидат станет полезным для него, для самой страны для будущего», – отмечает политолог Николай Давидюк.

Сейчас, говорят эксперты, азартные игроки поддерживают тех самых кандидатов, которые возглавляют и рейтинги социологических исследований – Порошенко, Тимошенко, Зеленский.

Ставки на политиков – популярное развлечение и заграницей. В мире давно бьются об заклад еще и за Евровидение и талант-шоу, новую прическу поп-звезд или пол ребенка, когда узнают о беременности знаменитостей.

Правда, все же букмекеры отмечают: такие нестандартные ставки много денег им не приносят. Хотя бы потому что выборов или Евровидение надо ждать, а спортивные соревнования происходят почти ежедневно. Бешеного ажиотажа не имеют и нынешние президентские гонки. Хотя ставки, надеются, в букмекерских конторах, во втором туре ощутимо возрастут.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины Сергей Рудик отмечал, что не стоит верить данным букмекеров относительно выборов. Мол, такие результаты можно воспринимать лишь на уровне сплетен.

Наталья Остапчук, «Первые о главном»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.