Стала известна причина стрельбы в Николаеве

Стрельба возле Ленинского райсуда Николаева, в результате которой погибли двое людей, связанна с рассмотрением спора в этом суде между жителями Николаева и Одессы.

Об этом местному изданию «НикВести» сообщил начальник следственного отдела полиции Иван Выговский.

«Сегодня состоялось судебное заседание по гражданскому делу по задолженности, еще 2008 года, которая возникла между жителем Николаева и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было заплатить определенную сумму ущерба», – рассказал полицейский.

По словам Выговского, стрелок не признает долг, суд обязал его выплатить.

После судебного заседания между участниками возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил два выстрела из ружья, рассказал представитель полиции.

Стрелял он из охотничьего карабина «Сайга».

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