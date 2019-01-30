Следователи ГБР разоблачили контрабанду оружия в Украину

В Украине контрабандисты, будучи в сговоре с работниками Нацполиции и МВД, наладили поставки огнестрельного оружия через таможню в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что злоумышленники предоставляли сотрудникам таможни недостоверные сведения о фактическом содержании отправления.

Фото: dbr.gov.ua

Так, в конце января 2019 года на Одесскую таможню из Чехии прибыло 250 карабинов Скорпион, которые не соответствовали требованиям государственного стандарта и не могли перемещаться через государственную границу Украины.

Представители предприятия-заказчика направляли образцы карабинов в частную мастерскую, где их переделывали и приводили в соответствие с нормами ГСТУ.

Фото: dbr.gov.ua

«После чего упорядоченные образцы должны быть направлены в экспертное учреждение для получения сертификата соответствия и дальнейшего растаможивания всего оружия как «карабинов охотничьих» для реализации на территории Украины», – говорится в сообщении.

При проведении обыска автомобиля «курьера», следователи ГБР изъяли образцы оружия, документы, а также деньги в размере 35 тысяч долларов США, 1800 евро и 175 тысяч гривен.

Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители проводят следствие. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.