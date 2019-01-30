СБУ блокировала деятельность хакера из международной группировки

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках реализации комплекса мер по противодействию киберпреступности блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения», – говорится в сообщении.

С использованием компьютерных вирусов злоумышленник получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к Интернет-ресурсам. Через заражения информационных сетей хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств.

Отмечается, что во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство граждане других государств.

Оперативники спецслужбы также заблокировали доступ к трех удаленных серверов, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения.

По информации СБ Украины, злоумышленник является представителем закрытого международного форума хакерского направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался опытом» с участниками международной хакерской группировки

В рамках начатого уголовного производства изъято компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Продолжаются следственные действия.

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