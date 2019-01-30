Садового, который объявляет войну олигархату, попросили посмотреть в зеркало

В соцсетях раскритиковали антиолигархические заявления городского головы Львова, кандидата в Президенты Андрея Садового.

Об этом в Фейсбуке пишет львовская журналистка Светлана Хитрова.

«Когда АИС (Андрей Иванович Садовый, – ZIK) объявляет войну олигархату, хочется попросить его о трех вещах:

1. Почитать определение «олигарх» в Википедии: «в современности, особенно в странах пост-советского пространства – представитель крупного капитала с чрезмерным влиянием в медиа и власти, что представляет значительную угрозу для стабильности и успеха государства».

2. Посмотреть в зеркало и спросить у Екатерины (жена городского председателя Львова, – ZIK) о том, откуда у нее медиа, дворец в парковой зоне Львова, а в семье – деньги;

3. Закрыть циничную п...ть. Из соображений ожидания наказания за незаконную сортировку мусора в Грибовичах, что прекратилось лишь тогда, когда погибли люди; того, что твое погоняло «Доля» из-за откатов со всего, что делается в городе (куча уголовных дел против членов «команды» при городской власти), ну и... «черная касса» из общественного транспорта во Львове.

Вы на свободе только потому, что в стране не работает правосудие, политические хипстеры.

Выступлению Березюка перед харьковской аудиторией о борьбе Садового с олигархатом – посвящается.

Циничные с..и. Ну, что тут скажешь?», – пишет С.Хитрова.

Отметим, недавно кандидат в Президенты Андрей Садовый в эфире «Общественного радио» заявил, что «олигархи должны платить налоги и не лезть в политику».

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