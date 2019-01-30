Российский хакер слил в сеть имена победителей Грэмми

За две недели до церемонии награждения, хакер взломал Twitter Грэмми и выложил в сеть имена победителей.

Об этом сообщает Esquire.

Судя по видео, лучшей песней года должна стать Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма «Звезда родилась».

В номинации лучший трек должен победить I Like It американской рэп-исполнительницы Карды Би.

Награду за лучший альбом должна получить Тейлор Свифт, записавшая пластинку H. E. R.

Esquire также отмечает, что хакер, взломавший Twitter Грэмми, территориально может находиться в России – на это указывают твиты на русском языке в его аккаунте и вкладка в браузере с сайтом ВКонтакте.

Кроме того, в самом аккаунте хакера everyday4you указано, что его ведет 18-летний москвич.

Представители Грэмми уже успели прокомментировать ситуацию: «Это фейк. Результаты голосования заранее не может знать никто, даже Американская академия звукозаписи».

Также в Грэмми заявили, что привлекут к решению ситуации юристов.

Официально результаты голосования объявят в ночь с 9 на 10 февраля 2019 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.