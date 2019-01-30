Россия не пустила украинского консула к политзаключенному Грибу

Россия отказала украинскому консулу в посещении политзаключенного Кремля Павла Гриба.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
В ведомстве уверяют, что таким образом Россия нарушает международные обязательства, в частности право консулов посещать граждан своих стран в местах их содержания под стражей.
«Министерство расценивает такой шаг как грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств, в частности, положениями статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, предусматривающего право консульских должностных лиц Украины на посещение граждан Украины в местах их содержания под стражей на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Ранее Павел Гриб сообщал о пытках сотрудниками ФСБ во время задержания.