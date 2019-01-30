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среда, 30 января, 2019, 0:03 Политика
Россия будет вмешиваться в украинские выборы на всех фронтах, – Грицак

Украинские спецслужбы готовятся отражать вмешательство Российской Федерации в выборах президента, которые состоятся 31 мая.

Об этом рассказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак после форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», – передает Газета.са.

«Они вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, в европейских странах. Вы сомневаетесь, что они будут делать это у нас? Начиная от киберпространства, заканчивая лояльными к России кандидатами с поддержкой медийного пространства. Россия будет вмешиваться на всех фронтах. Мы уже это видим.

Мы готовы. Понимаем направления вероятных ударов. На этих направлениях расставляем свои возможности и делаем это с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой», – сказал глава СБУ.

Следующие выборы президента состоятся 31 марта 2019‑го. Документы на регистрацию кандидатом в президенты можно подать в ЦИК до 3 февраля. Нужно также внести денежный залог в 2,5 млн грн.

ЦИК уже зарегистрировала 23 кандидата.

 
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Россиявыборы ПрезидентаВасилий Грицакновости Украиныновости политики
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