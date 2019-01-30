РФ согнала военную технику для фейковых видео об «нарушении Украиной режима тишины», – ГУР

Российский оккупационный режим готовит очередной цикл фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированной территории.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, пишет «Укринформ».

«25-29 января этого года вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводили съемки фейковых видеосюжетов для фабрикации недостоверных сообщений о якобы «нарушении украинской стороной режима прекращения огня», – сказал он.

По его словам, таким манипулятивным способом противник пытается навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины «силовым путем решить конфликт на Донбассе» и усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.