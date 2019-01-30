РФ хочет убрать Порошенко и привести к власти пророссийский парламент, – разведка США

В отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, отмечается, что Россия стремится влиять на выборы в Украине, чтобы убрать Петра Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент.

Масштабный отчет разведывательного сообщества США представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс к слушанию Комитета Сената США по разведке 29 января, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что в разделе отчета «Россия и ее соседи», разведывательная служба США отмечает, что Россия принимает меры, чтобы влиять на украинские президентские выборы в марте 2019 года и парламентские выборы, которые состоятся осенью.

«В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент» Россия стремится воспользоваться из таких проблем в Украине, как неустойчивая экономика, распространенная коррупция, уязвимости в киберпространстве, а также общественное недовольство, отмечается в отчете.

В украинских избирательных гонках явного фаворита нет, отмечается в отчете.

«Большое количество кандидатов в президенты, большой уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие четкого лидера может оказать противникам украинского президента Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и новичкам в политике, возможность обратиться к украинским избирателям, большая часть которых не определились», – отмечается в документе.

А вот масштабное нападение России на Украину американская разведка считает «операционно возможным, но не достоверным».

«Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны России, или российских формирований является операционно возможным, но не достоверным в 2019 году», – подчеркивается в отчете Коутса.

Кроме того, разведывательные службы США предполагают усиление напряжения в Азовском и Черном морях.

«Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и способности действий на море», – говорится в отчете.

В документе отмечается, что Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы помешать усилиям по интеграции в ЕС и усиление связей с НАТО.

«Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно накануне выборов в Украине в этом году», – убеждены разведывательные службы.

«Кремль будет пытаться удержать и, по возможности, расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые он считает, относятся к его сфере влияния», – констатируется в отчете.

Напомним, украинские спецслужбы готовятся отражать вмешательство Российской Федерации в выборы президента Украины.

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